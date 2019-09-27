شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد شاهين ومينا عطا يشاركان فى احتفالية "حب مصر" بالمنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد شاهين ومينا عطا، فى احتفالية المصريين أمام المنصة بمدينة نصر، لدعم الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى، ورفض دعوات جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الفوضى. وهتف شاهين وعطا مع المشاركين في الاحتفالية مرددين "تحيا مصر"، وقاما بغناء أغنية "أحلف بسماها وبترابها"، وبعض الأغاني الوطنية الأخرى. كما شارك الفنان ريكو، ووجه التحية للشعب المصرى لدعمه للدولة، وردد "تحيا مصر"، وألهب حماس المواطنين بالأغاني الوطنية. يُذكر أن الدولة المصرية قد تعرضت لحملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية لنشر الشائعات وبث الأكاذيب حول مؤسسات الدولة الوطنية، وفى محاولة من أعداء الوطن وقوى الشر لإثارة البلبة وزعزعة الأمن العام والاستقرار.



Advertisements













Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. محمد شاهين ومينا عطا يشاركان فى احتفالية "حب مصر" بالمنصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.