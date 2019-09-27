فيديو وصور.. انطلاق احتفالية "فى حب مصر" أمام المنصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت قبل قليل، احتفالية فى حب مصر ودعم الدولة المصرية بمشاركة الفنان شحتة كاريكا. واستهل كاريكا أغانيه بتقديم أغنية لدعم الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى وسط تفاعل كبير من آلاف المواطنين المشاركين فى الاحتفالية. يُذكر أن الدولة المصرية قد تعرضت لحملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية لنشر الشائعات وبث الأكاذيب حول مؤسسات الدولة الوطنية، فى محاولة من أعداء الوطن وقوى الشر لإثارة البلبة وزعزعة الأمن العام والاستقرار. Advertisements

















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