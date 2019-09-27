شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك فى اجتماع رفيع المستوى حول السودان فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الجمعة، فى اجتماع رفيع المستوى حول السودان، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.



وزير الخارجية يشارك فى اجتماع رفيع المستوى حول السودان

نشر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ ، صور تظهر مشاركة الوزير شكرى فى اجتماع رفيع المستوى حول السودان.

كان الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو جوتيريش ، أكد أن العملية السياسية هى بداية الطريق لسودان جديد ينعم بالازدهار والرفاهية، مشدداً على أنه يجب على المجتمع الدولى دعم السودان فى هذه المرحلة الانتقالية.



شكرى خلال مشاركته فى اجتماع رفيع المستوى حول السودان

وأضاف "جوتيرش"، خلال جلسة خاصة بالأمم المتحدة حول السودان، أنه على المجتمع الدولى رفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع العقوبات المفروضة عليه.