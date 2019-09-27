مؤسس مخابرات قطر: الجزيرة تفضح نفسها بغبائها.. ورد مصر على أردوغان موجع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمود منصور، مؤسس المخابرات القطرية، أن الشعب المصرى العظيم يقول كلمته، ويدرك ويعلم أن رئيسه وحكومته هى حكومة رشيدة بدأت معه من العدم حتى وصلت لاحتياطى نقدى يصل لأكثر من 45 مليار دولار، مع مشروعات قومية كبرى تشهدها البلاد.
وقال "منصور" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، إن احتشاد الآلاف فى بعض الميادين لدعم الاستقرار أفضل رد على الكاذبين ودعاة الفوضى.
ورد على أكاذيب قناة الجزيرة، قائلًا إنه مسلسل لا ينتهى من الكذب والزيف والفبركة، مضيفًا :" الجزيرة تفضح نفسها بغبائها، و تبث دائمًا سمومها ضد مصر والوطن العربى، ولكن الشعوب العربية استوعبت الدرس جيدًا".
وواصل: "أردوغان دخل فى الجزء المظلم من رحلة حياته، والرئيس السيسى لم يهتم به أبدًا، ورد مصر على أردوغان موجع".
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