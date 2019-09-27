شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: اختبارات المرحلة الثانية للملتحقين بمدرسة الضبعة بالفنية العسكرية الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم استقبال الطلاب فى مقر اتحاد الطلبة بالعجوزة بالجيزة مساء غدا السبت 28 سبتمبر الجارى، ما عدا طلاب القاهرة والجيزة، على أن تبدأ الاختبارات بالكلية الفنية العسكرية يوم الأحد 29 / 9 إلى الخميس 3 / 10 الساعة 7 صباحا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الطلبة الذين اجتازوا المرحلة الأولى والمرشحون لاختبارات المرحلة الثانية للالتحاق بمدرسة الضبعة للطاقة النووية، بالدخول على الرابط التالى

http://npds.emis.gov.eg/

وكان قد اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، نتيجة المرحلة الأولى لامتحانات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة للعام الدراسى 2018/2019.

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وتقدم للامتحان حوالى 2850 طالبا ممن حصلوا على مجموع أعلى من 250 درجة من 280 فى الشهادة الإعدادية، وقد تم عقد اختبار إلكترونى للطلاب المتقدمين بمراكز التطوير التكنولوجى بالمديريات فى مجالات: العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية والاستعداد العقلى، وكان اجتياز هذه الاختبارات الإلكترونية عامل أساسى فى تقييم أداء الطلاب.

وتم اختيارعدد 200 طالب ممن حصلوا على أعلى التقييمات، وذلك بواقع 60 طالبا من محافظة مطروح، 140 طالبا من المحافظات الأخرى، وسيدخل هؤلاء الطلاب إلى المرحلة الثانية والأخيرة من اختبارات القبول والتى تتضمن اختبارات طبية ورياضية ونفسية، ليتم فى النهاية اختيارعدد 75 طالبا فقط للالتحاق بالمدرسة للعام الدراسى 2019/2020 وهو العدد المحدد من قبل الوزارة للقبول سنويًا.

الجدير بالذكر أن الاختبارات الإلكترونية قد أعدها وعمل على تصحيحها خبراء من المركز القومى للامتحانات، وسوف يتم الإعلان عن النتيجة غدًا صباحًا على موقع الوزارة.