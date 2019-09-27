شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6.. المواطنون يحتشدون دعما لمصر.. والسيسي لمستقبليه: لا يمكن خداع المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها احتشاد المواطنين دعما لمصر ورفضا للفوضى التى يدعو إليها أعداء الوطن، وكلمة الرئيس السيسي لمستقبليه، وتأكيده أنه "لا يمكن خداع المواطنين ولا داعى للقلق".

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

وصل مطار القاهرة الدولى صباح اليوم، الجمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد زيارة للولايات المتحدة الأمريكية شارك خلالها فى أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ألقى الرئيس السيسى خلالها أكثر من كلمة عبرت عن المواقف الوطنية للدولة المصرية عبر الكثير من قضايا المنطقة فى إطار دورها المحورى، كما التقى مع عدد من رؤساء ومسئولين الدول المشاركين فى دورة الأمم المتحدة.

احتشد عشرات المواطنين فى وقفة لهم بميدان الشهيد هشام بركات، أعلنوا خلالها تأييدهم للقيادة السياسية ودعمهم للدولة المصرية ضد محاولات العبث باستقرارها، رافعين صور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جارى استقبال التظلمات الخاصة للمستبعدين من منظومة صرف السلع المدعمة وسيتم مراجعتها، وبعد التأكد من صحة بيانات التظلم سيتم إدراج أى شخص يثبت أحقيته فى الدعم بمنظومة صرف السلع.

سادت أجواء احتفالية اليوم الجمعة، بالمنصة، بطريق النصر، ونشرت فضائية "إكسترا نيوز" فيديو يرصد رفرفة الأعلام المصرية فى سماء طريق النصر، فيما هتف الجموع بالمنصة، باسم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشعار تحيا مصر، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومؤسسات الدولة، ضد محاولات الإخوان لزعزعة استقرار البلد.

"الجزيرة فين الشعب المصري أهوه" هكذا هتف المصريون في عدة مناطق بالجيزة، بعدما نظموا وقفات سلمية لدعم الدولة المصرية.

قال وزراء خارجية دول المجموعة المصغرة حول سوريا ، إن حل الأزمة لن يكون إلا بالتسوية السياسية، مؤكدين تأييدهم للمبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا جير بيدرسون فى جهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2254.

ترسل وزارة الصحة والسكان فريقا طبيا إلى دولة تشاد فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، لعلاج المواطنين بدولة تشاد من فيروس سى على أن يتم توفير الجرعات المرضية لهم بالمجان فى إطار خطة الرئيس السيسى لعلاج مليون إفريقى من فيرس سى.

انقلبت الأوضاع على الإخوان، لتصبح جمعة الخلاص من الجماعة التى فشلت دعواتها التحريضية، وتجاهل المصريين هذا التحريض ، فى الوقت الذى شارك فيه المصريين فى فضح أكاذيب قنوات الإخوان والصور المفبركة التى يبثونها عن المظاهرات ليلجأ أحد مذيعو الجماعة إلى حذف صورة قديمة لمظاهرات نشرها عبر صفحته الرسمية على أنها جديدة.

يواصل المواطنون من مختلف محافظات الجمهورية التوافد على محيط المنصة بمدينة نصرللمشاركة فى تظاهرة فى حب مصر ودعم الدولة المصرية ضد الدعوات التخريبية التى يروجها جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارهم من المأجورين.

رفض عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ما وصفوه بالتدخل السافر والتحريض المستمر من منظمة العفو الدولية ، بعدما قامت المنظمة بتوجيه إرشادات داعمة للمتظاهرين ضد الدولة اليوم عبر صفحتها على تويتر فى محاولة منها لتقديم غطاء سياسي لجماعة الإخوان لإثارة الفوضى داخل البلاد.

أعلن الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح منتجات الصوب الزراعية من خضراوات مثل الكوسة والطماطم والبطاطس وغيرها من المنتجات الأخرى بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لدى الشركة بأسعار مخفضة من 25 إلى 30%.

اقتحمت قوات الشرطة عدداً من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 83 متهم.

Advertisements

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الانتهاء من إنشاء عدد 514 بيتا، ملحق بكل منها حوش بمساحة إجمالية 150م2، وعدد 32 وحدة سكنية بمساحة 90م2 كمساكن بديلة للمساكن غير الآمنة الواقعة بمنطقتى عشش الجبل وعشش البلد، بمدينة رأس غارب.

أكدت هيئة السكة الحديد أن حركة القطارات منتظمة على كافة خطوط السكة الحديد بالوجهين القبلى والبحرى على مستوى الجمهورية، وأنها تسير بشكل طبيعى وفقا لجداول التشغيل اليومية المعمول بها.

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين أيضًا من المعاشات يقرب حاليا من 10 ملايين و104 ألفا و897 مستفيدًا وفقًا لآخر تحديث للبيانات خلال أول شهر سبتمبر الجارى.

وجه قطاع الأمن الاقتصادى، حملات أمنية مكبرة، لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، وضبط الجرائم التى تضر بالاقتصاد الوطنى.

قال مصدر عسكرى ليبى، إن سلاح الجو التابع للقيادة العامة شن غارات على تمركزات عناصر تنتمى لتنظيم داعش الإرهابى فى مدينة سبها جنوب البلاد.

قال مسئول من منظمة العفو الدولية لرويترز فى مقابلة إن قطر، التى ستستضيف كأس العام لكرة القدم عام 2022، قامت بتحسين الأوضاع بالنسبة لحقوق مليونى عامل أجنبى يعملون فيها، لكن تلك الإصلاحات لا ترقى إلى الوعود التى قطعتها الدولة الخليجية على نفسها.

لا يغيب الأكراد عن الأحداث أبدًا، هم موضوع دائم فى نشرات الأخبار والصحف والمواقع، يسكنون فى المنطقة الجبلية الممتدة على حدود تركيا، والعراق، وسوريا، وإيران، وأرمينيا، ويترواح عددهم بين عشرين وثلاثين مليونا.

"لا ينبغى أن أكون هنا.. كان يجب أن أكون فى المدرسة على الجانب الآخر من المحيط.. لقد سرقتم أحلامى وطفولتى بكلماتكم الفارغة".. بهذه الكلمات المدوية خاطبت الناشطة السويدية "جريتا ثونبرج" قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ، لتواصل جهودها الحثيثة والتى أدت إلى نزول الملايين فى شوارع مدن وعواصم حول العالم للتصدى لتغير المناخ.

تشير الحسابات الفلكية أن اقتران القمر سيحدث مساء يوم غد السبت 29 محرم 1441 الموافق 28 سبتمبر الجارى، عند الساعة (6:26 مساء بتوقيت جرينتش).

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى الساعة العاشر واثنين وأربعون دقيقة مساء يوم أمس الخميس 26 سبتمبر الجارى، هزة أرضية على بعد 64 كيلو متر شمال شرق مدينة الغردقة، شمال شرق جزيرة شدوان جنوب شرم الشيخ.

عقب تعيين اتحاد الكرة لحسام البدري مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري الذى تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية، يعقد البدرى أول مؤتمر صحفي له للإعلان عن الجهاز المعاون له وخطته للمرحلة المقبلة إلى جانب بعض التعهدات لتطبيقها فى الفترة المقبلة وعلى رأسها.

تحلم جماهير الأهلي بتجدد مواجهات فريقها مع الأندية الأوربية الكُبرى لاستعادة "زمن اللعب مع الكبار"، خاصة أن بطل مصر يحمل تاريخاً مُضيئاً من هذه المواجهات الكبرى وكثيراً ما تألق أما عمالة أوروبا.

صرف مؤمن زكريا، لاعب الأهلى، جزءاً من مستحقاته لدى النادى خلال وجوده فى القلعة الحمراء أمس، الخميس، بعد عودته من ألمانيا وخضوعه لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته تمهيداً لبدء جلسات العلاج من الإصابة العصبية والنفسية التى تعرض لها مؤخرًا.