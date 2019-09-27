شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شباب "الوفد" يرفعون علم مصر بطول 150 مترًا على شاطىء العين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع قيادات وشباب حزب الوفد علم مصر خلال فعاليات معسكر الشباب المنعقد بمدينة العين السخنة، وبلغ طول علم مصر الذى تم رفعه 150 مترا .

وحرص شباب الوفد على ترديد هتاف "تحيا مصر" خلال رفع العلم وسط حالة وأجواء خالصة في حب الوطن .

وحضر عدد من قيادات الوفد مع الشباب من بينهم فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، والدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس الحزب وطارق تهامي سكرتير عام مساعد الحزب، والمهندس محمد فؤاد سكرتير عام مساعد الحزب، وجمال شحاتة أمين صندوق مساعد وإبراهيم الشريف عضو الهيئة العليا للحزب، واللواء ياسر عبد العزيز، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، عقب محاضرته فى المعسكر.

وقال محمد فؤاد، سكرتير مساعد الوفد، ورئيس اللجنة النوعية للشباب، إن شباب الوفد قرروا الوقوف على الشاطئ حاملين علم مصر بطول 150 مترا، لتوجيه رسالة دعم واضحة للدولة المصرية ضد مخططات هدمه، ومحاولات تفتيت تمسكه وتدميره، مشيرا إلى أن شباب الوفد يقف مساندا للدولة وجيشها.

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