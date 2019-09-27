شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يفند كذب الجماعة الإرهابية من قلب جزيرة الوراق..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت عدسة الخليج 365 الي قلب جزيرة الوراق التي زعمت قنوات الإرهاب أن بها حراكا ثوريا ومظاهرات حاشدة ضد الاستقرار، خاصة وأن قنوات الجماعة الإرهابية فى تركيا وقطر ، بثت طوال اليوم صورا وفيديوهات مفبركة حول جزيرة الوراق والسكان هناك

وسجلت الكاميرات أجواء طبيعية هادئة كما هو الحال دائما فى أيام الجمعه، كما سجلت مرونه وانتظام فى حركة المعديات النيلية من وإلى جزيرة الوراق عكس ما تناولته قنوات الإرهابية التلفزيونية وعبر وسائل التواصل الاجتماعى.

Advertisements

وتضاف أكاذيب قنوات الإخوان وقطر وتركيا حول جزيرة الوراق ، إلى سلسلة الهجمات الدعائية الرخيصة والفبركة الإعلامية التى تقودها الجماعة الإرهابية وقنواتها المعادية للدولة المصرية







