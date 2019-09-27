شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب كويتى ساخرا من تغطية الجزيرة حول مصر: أنصحكم بفصل طاقم التحرير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر الكاتب الكويتى الدكتور فهد الشليمي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية، من قناة الجزيرة القطرية التى تواصل التضليل حول حقيقة الأحداث الجارية فى مصر. وقال الكاتب الكويتى عبر مقطع فيديو مصور على حسابه الشخصى عبر "تويتر": كيف تنقل الجزيرة مقاطع مصورة لمتظاهرين فى الوراق وفى نفس الوقت الصورة تكتب أنهم فى محافظة قنا التى تبعد أكثر من 800 كم.. هذه لا يسقط فيها مبتدئ وأنصحكم بفصل طاقم التحرير". وانتقد الدكتور فهد الشليمى تجاهل قناة الجزيرة لتغطية حدث وصول رائد الفضاء الإماراتى هزاع المنصورى إلى محطة الفضاء الدولية.

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