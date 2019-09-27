شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة جديدة للإخوان.. قيادى هارب يروج صورة قديمة بزعم وجود تظاهرات بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى واقعة جديدة تكشف حالة الزييف والفبركة التى انتهجتها جماعة الإخوان للترويج للمظاهرات المفبركة، نشر إسلام الغمرى، القيادى بتحالف دعم الإخوان، والهارب فى تركيا، صورة يدعى أنها من مظاهراتهم فى محافظة الإسكندرية.

وتعود الصورة لمظاهرات قديمة فى محافظة الإسكندرية، حيث علق رواد السوشيال ميديا على القايدى بتحالف الإخوان ساخرين منه وقال أحدهم ساخرا: "ايوه صح حتى بتنتفض من أيام التليفون n70".

Advertisements

الجدير بالذكر أن هذه الصورة هى نفس الصورة التى نشرها إسلام عقل المذيع بقنوات الإخوان، واضطر لحذفها بعدما فضحه رواد السوشيال ميديا.

يذكر أن الدولة المصرية تعرضت لحملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية لنشر الشائعات وبث الأكاذيب حول مؤسسات الدولة الوطنية، ومنها مؤسستى الرئاسة والقوات المسلحة، فى محاولة من أعداء الوطن وقوى الشر لإثارة البلبة وزعزعة الأمن العام والاستقرار.