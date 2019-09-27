شكرا لقرائتكم خبر عن كاتبة إماراتية عن مظاهرات المصريين لدعم الدولة: مصر عصية على الانكسار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الكاتبة الإماراتية مريم الكعبى، أن الشعب المصرى صدر أروع صور الوطنية بنزوله لتأييد قيادته بدون دعوات للنزول، مؤكدة أن المصريين أظهروا للعالم أن مصر دولة عصية على الانكسار.

وكتبت الكعبى، عبر حسابها على تويتر: "لا يكف الشعب المصرى عن تصدير أروع صور الوطنية، لم تكن هنالك دعوات للنزول ولا للحشد ولا لتأييد القيادة، ولكن شعب مصر أرسل للعالم رسالة تقول: هنا مصر.. هنا دولة عصية على الانكسار".



مريم الكعبى

يُذكر أن الدولة المصرية، تعرضت لحملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية لنشر الشائعات وبث الأكاذيب حول مؤسسات الدولة الوطنية، فى محاولة من أعداء الوطن وقوى الشر لإثارة البلبة وزعزعة الأمن العام والاستقرار.