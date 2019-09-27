شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مسيرة حاشدة تجوب شوارع الجيزة لدعم الاستقرار ورفض دعوات الفوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم المئات من المواطنين بمحافظة الجيزة، مسيرة حاشدة حاملين الإعلام؛ لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ توجهت المسيرة إلى ميدان الشهيد هشام بركات.

وجابت المسيرة شوارع محافظة الجيزة و القاهرة بالسيارات، إذ ردد المشاركون فى المسيرة الأغاني الوطنية رافعيين الإعلام وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى حتى وصلت المسيرة إلى ميدان الشهيد هشام بركات فى ملحمة حب ووطنية كبيرة؛ لتأييد والدعم الرئيس ضد حرب الفتن والشائعات التى نشرتها بعض قنوات الأشرار.

وأكد المشاركون فى المسيرة، أن هذه الدعوات المحرضة لن تنال من أمن واستقرار الوطن الغالى مصر، معلنين كامل الدعم والتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى والجيش والشرطة؛ لدحض الإرهاب ومواجهة المناصرين له، مشيرين إلى أن هذا يعد واجبا وطنيا لدعم الرئيس البطل الذي حمى مصر والأمة من الأعداء الذين يريدون زعزعة أمن واستقرار الوطن.

وأوضح المشاركون فى المسيرة، أن الشعب المصرى يقف مع رئيسه لاستكمال طريق الإصلاح ومسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق مزيد من الإنجازات الكبرى التى يشهد بها العالم أجمع.

المشاركون بالمظاهرة يحملون أعلام مصر وصور الرئيس

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جانب من المظاهرة

المشاركون بالمظاهرة يرفعون شعار فى حب مصر