الخليج 365: سقط الإخوان.. وتبقى مصر الجزيرة تواصل الغرق فى وحل التزييف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "سقط الإخوان.. وتبقى مصر الجزيرة تواصل الغرق فى وحل التزييف والفبركة"، تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، مظاهرات المصريين الدعمة للدولة فى مواجهة الفوضى والإرهاب، واستمرار سقوط الإخوان وقناة الجزيرة أمام إرادة الشعب المصرى، وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن وعى المصريين أكبر من أى تزييف. واقرأ أيضا على الخليج 365 غدا.. واقرأ أيضا على الخليج 365 غدا.. سقط الإخوان.. وتبقى مصر.. الجزيرة تواصل الغرق فى وحل التزييف والفبركة Advertisements السيسى: وعى المصريين أكبر من أى تزييف.. الرئيس: يوم ما هطلب التفويض هينزل الملايين.. ميادين القاهرة والمحافظات تؤكد فشل دعوات الفوضى.. السيسى يحيى مستقبليه عقب عودته من نيويورك.. ويطمئن الشعب: مصر بلد قوى بالمصريين السيسى: وعى المصريين أكبر من أى تزييف.. الرئيس: يوم ما هطلب التفويض هينزل الملايين.. ميادين القاهرة والمحافظات تؤكد فشل دعوات الفوضى.. السيسى يحيى مستقبليه عقب عودته من نيويورك.. ويطمئن الشعب: مصر بلد قوى بالمصريين قنوات التنظيم تكرر لقطات لمواطن فى الوراق وقنا فى نفس اللحظة.. وأطفال بـ 7 أرواح فى الميادين والمحافظات عودة الرئيس السيسى تسحق أكاذيب إعلام الإخوان.. معتز مطر ومحمد ناصر وتلاميذ أيمن نور يصابون بصدمة بعد احتشاد المصريين لاستقبال الرئيس فى المطار بعد نشرهم أكاذيب الهروب عودة الرئيس السيسى تسحق أكاذيب إعلام الإخوان.. معتز مطر ومحمد ناصر وتلاميذ أيمن نور يصابون بصدمة بعد احتشاد المصريين لاستقبال الرئيس فى المطار بعد نشرهم أكاذيب الهروب

الخليج 365

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