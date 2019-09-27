شكرا لقرائتكم خبر عن السلام الوطنى يشعل حماس المواطنين بالمنصة.. ومحمد رمضان: اللى ملوش خير فى مصر ملوش خير فى حد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ملأت أنغام السلام الوطنى، أجواء منصة فعاليات فى حب مصر المقامة بشارع النصر أمام المنصة فى القاهرة، وسط تصفيق من حضور الحفل. وقال الفنان محمد رمضان خلال الاحتفال :"تحيا مصر.. والله أحلى فرصة نشكرهم إنهم قدروا يجمعونا بهذا الشكل، احنا شعب لما نستفز بيبان معدنهم، الحمد لله رب العالمين، اللى ملوش خير فى مصر ملوش خير فى حد". Advertisements وتابع: "شايف علم المغرب والإمارات والدول المحبة لمصر، واللى بتحب الخير لمصر، الشعب العراقى وشعب ليبيا". وأدى رمضان خلال الفعاليات، أغنية "عاوزينها فوضى" التى كشف فيها تضليل الكومبارس الهارب محمد على وجماعة الإخوان.

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