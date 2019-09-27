فنانون يحييون احتفالات المنصة بحضور آلاف المواطنين وشخصيات عامة ونواب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أحيا الفنانون محمد رمضان ومحمود الليثي ومحمد نور وآخرون الاحتفال الذي شارك فيه عشرات الآلاف من المواطنين الذين شاركوا اليوم بالمظاهرات التي شهدتها المنصة بطريق النصر بمدينة نصر لإعلان تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة الشائعات والأكاذيب التي يرددها أنصار تنظيم الإخوان الإرهابي.

كما حضر الاحتفال عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة والنواب وأعضاء عدد من الأحزاب.

وكان الإعلاميين أحمد خيري ومها بهنسي وأحمد الشاعر قد استعرضوا جهود الرئيس السيسي في زيارته الأخيرة لنيويورك واللقاءات التي عقدت على هامش الزيارة مع مختلف رؤساء وقادة العالم.

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ورفع المشاركون في المظاهرات لافتات تندد بالإرهاب تشدد على ضرورة التصدي لمحاولات هدم الدولة ومساعي المساس بأمن واستقرار الوطن بعدما بدأ يتعافى من الفوضى التي عاشها لعدة سنوات.

وحمل المواطنون أعلام مصر مرددين هتافات لتأييد الرئيس السيسي ودعم خطواته الجادة في الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية والارتقاء بالدولة المصرية.

وقامت المنصة الرئيسية للمظاهرة بإذاعة عدد من الأغاني الوطنية والحماسية وسط إقبال متزايد للمشاركة في الاحتفالية التي من المقرر أن تقام بعد قليل في منطقة المنصة.