مستشار المفتي: الشعب أثبت للعالم أنه مع القيادة السياسية ضد الفتنة والإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، أن الشعب المصري أثبت يحب وطنه حبًا جمًا وأن لديه من الوعي ما يميز به بين الخبيث والطيب، وأنه لديه القدرة على مواجهة تلك الدعوات الهدامة التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الفوضى في البلاد.

وأضاف مستشار المفتي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة - أن الشعب المصري بوعيه المعهود ضرب مثالاً قويًا للعالم أجمع أنه ضد الفتن ومع الاستقرار والتنمية وأنه على قلب رجل واحد خلف قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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وقال مستشار المفتي، إن من يدعون إلى النزول في مظاهرات تثير الفوضى يوقعون أنفسهم في فتنة حذرنا منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وأوضح مستشار المفتي، أن المحرضين على تلك الدعوات الهدامة هم من المأجورين وممن ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين خارج البلاد ويكنون حقدًا دفينًا على مصر والمصريين، ولا يهدأ لهم بال إلا برؤية مصر تشتعل، فهم ينظرون إلى الوطن على أنه حفنة تراب عفنة كما جاء ذلك في أدبيات الجماعة.

ودعا مستشار مفتي الجمهورية الشعب المصري إلى الوقوف صفًا واحدًا أمام دعاة الفتنة الذين يصدق فيهم قول الله تعالى: (لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلا خَبَالا وَلأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ)، مؤكدًا أن الأوطان تُبنى وترتقي بالعلم والعمل، لا بالتظاهر والاضطرابات.