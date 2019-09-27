نقيب المحامين: إدارة مشروعات النقابة استثماريا ضرورة لصالح "صندوق الرعاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن النقابة جاهزة لإنشاء أي مشروع يعود بالنفع على المحامين ويقدم لهم خدمة، ولكن بشرط أن يستغل استثماريا، يدر عائد لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بالنقابة.

وقال عاشور في رده على الأسئلة التي ألقاها محامين الإسماعيلية، خلال لقاء مفتوح عقد معهم، اليوم الجمعة، على هامش المؤتمر السنوي للمحامين المنعقد بمدينة الغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري، إن القيمة السوقية لأندية ومقرات النقابة على مستوى الجمهورية ضخمة، ولكن لا تدر الدخل المناسب، حيث أن أغلبها لا يغطي مصاريفه.

وعن أزمة قسم شرطة الإسماعيلية، أوضح عاشور أن النقابة العامة تواجدت من خلال عضو المجلس عن الإسماعيلية إبراهيم عبد الرحيم إضافة لتواحد النقابة الفرعية وتواصل النقابة مع النقابة الفرعية، مضيفا أنه كان ضد أي تصالح أو تنازل عن حق من حقوق المحامين إلا في حال اتخاذ إجراء قانوني تجاه المخطئ ولكن البعض قال إن المحامين حصلوا على حقوقهم كاملة.

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وشدد عاشور على ضرورة التفرقة بين دخول المحامي في أزمة بسبب علاقة شخصية، وأزمة يعمل غي ناء ممارسته لعمله، متابعا: "الحصانات التي شملها القانون والدستور لصالح تدعيم كفالة حق الدفاع، ولكن لم تجعل المحامي مميز عن باقي المواطنين خارج نطاق عمله".

وأشار نقيب المحامين، إلى أن البعض يجر النقابة لمعارك وهمية نتيجة لخلافات شخصية أو أداء سلوك غير مهني وليس من واجبات المحامي تجاه موكله في محبسه في قسم الشرطة.

وتابع: "عندما يدخل المحامي لقسم الشرطة ويتعارك داخله وإن كان لديه حق فهو يضيعه باستخدام أدوات خارج إطار القانون، وكافة الأزمات التي سلكنا بها الطريق القانوني في أزمات مع الضباط أو القضاة حصلنا على حقوقنا كاملة".

وتساءل نقيب المحامين، هل اعتداء المحامي عمرو مختار على قاضي بالحذاء، فعل صحيح مهنيا، بالتأكيد الفعل يجب أن نستنكره، ليس فقط ضد قاضي وإنما ضد أي شخص فهو فعل مهين لكرامة أي شخص، ورفضه المحامين، متابعا: "المحامي أخطأ ولكن لن تتركه النقابة وستقف بجانبه وفقا لما يتيحه القانون".