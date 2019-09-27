حسين زين: مشاهد احتشاد المصريين اليوم لتأييد الدولة ورئيسها تنم عن وعي كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إن مشاهد احتشاد المصريين لتأييد الدولة المصرية ورئيسها تدل على وعي كبير من الشعب المصري بما يحاك ضده من مؤمرات تستهدف النيل من استقراره وتعطيل مسيرة البناء والتنمية التي يسلكها الرئيس عبد الفتاح السيسي بوطنية واخلاص

وأضاف زين في تصريحات صحفية، أن هذه المشاهد أعادت للأذهان ثورة 30 يونيو 2013 المجيدة التي انتفض فيها الشعب المصري ضد جماعة إرهابية أرادت استلاب هويتة والنّيل من لحمته. متابعا: "جماعة القتل والتخريب وخيانة الأوطان وتصدي لها الرئيس وجيش وشرطة مصر لحماية أمن وأمان شعب مصر ومواجهة الإرهاب الأسود حيث سالت الدماء الذكية من أبناء الجيش والشرطة لحماية مصر وشعبها".

ووجه زين، الشكر لإعلام مصر بجناحيه الرسمي والخاص ممثلاً في إذاعات وقنوات الوطنية للإعلام والقنوات الفضائية الخاصة المصرية الذين نقلوا تلك المشاهد الرائعة لشعب عظيم قوي الإرادة بمهنية ومصداقية وحرفية.

وأشاد زين، بـ"إعلام مصر المقروء والإلكتروني الذين هم جميعا يعملون كحائط صد في مواجهة القنوات المعادية لمصر وشعبها والممولة لشن حملات ممنهجة تنشر الأكاذيب والشائعات المُضللة لتزييف الوعي وتشويه الحقائق والدعوة للفوضى لهدم ما تحقق من إنجازات كبيرة لا ينكرها إلا حاقد".