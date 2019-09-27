​محافظ الجيزة يشارك فى افتتاح مسجد اللواء عبدالوهاب خليل بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

شارك اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في افتتاح مسجد اللواء عبدالوهاب خليل بالمجاورة الثالثة بالحي الثامن بمدينة الشيخ زايد، يرافقه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتي الديار المصرية.

وأدى المحافظ شعائر صلاة الجمعة داخل المسجد وسط المواطنين برفقة وزير الأوقاف ومفتي الديار المصرية وكل من عبدالوهاب خليل وقاسم فرج أعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

بدأت الشعائر بتلاوة آيات من القرأن الكريم لفضيلة الشيخ أحمد نعينع عقبها خطبة الجمعة لوزير الأوقاف والتي جاءت حول أهمية تكاتف المواطنين وعدم الإنسياق وراء الشائعات التي يروجها المتأمرون ضد الوطن.

يذكر أن المسجد الذي افتتحه محافظ الجيزة اليوم بنى على مساحة 1000 م2 عبارة عن مصلى رئيسي بمساحة 400 م2 يعلوه مصلي للسيدات بمساحة 180 م2 يحيط بهما صحن خارجي لإستيعاب أعداد إضافية من المصلين ومساحات مختلفة من الحدائق والأشجار المثمرة، كما صمم السور الخارجي للمسجد على هيئة لوحة متغيرة الأوجه لعرض الآيات والأحاديث والأذكار على المارة والمصليين.