محمد رمضان يشعل احتفالية دعم الرئيس بالمنصة بأغنية "هما عايزينها فوضى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أشعل الفنان محمد رمضان، احتفالية دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في ميدان المنصة بطريق النصر بمدينة نصر، بأغنية "هما عايزينها فوضى".

جاء ذلك على المنصة الرئيسية التي تم إقامتها خلال مظاهرات اليوم بطريق النصر في مدينة نصر للمشاركة في مظاهرة حاشدة لتأييد الرئيس السيسي في مواجهة الشائعات والأكاذيب التي يرددها أنصار جماعة الإخوان الإرهابية.

وحرص المواطنون القادمون من مختلف محافظات الجمهورية على المشاركة "سيدات ورجال وشباب"، بمختلف فئاتهم الاجتماعية، على النزول والاحتشاد أمام المنصة ، حاملين صور الرئيس السيسى وتفاعلوا مع الأغاني الوطنية.

ورفع المشاركون في الاحتفالية أعلام مصر في أجواء احتفالية، ولافتات "تحيا مصر" و"لا للإرهاب" و"لا للخونة والجماعات الإرهابية" و"لا للفوضى" و"بالروح بالدم نفديكي يامصر"، و"نؤيد الاستقرار والتنمية للوطن"، كما رددوا هتافات أيضا مثل: "الجيش والشعب إيد واحدة"، "كلنا معاك يا سيسي"، و"أؤمر يا سيسى تلاقى 100 مليون فدائي".