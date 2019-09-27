مصر | "الداخلية" تُهدى 150 مقعدا دراسيا لإحدى المدارس بالقليوبية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تُهدى 150 مقعدا دراسيا لإحدى المدارس بالقليوبية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت وزارة الداخلية بإهداء (150 مقعدًا دراسيًا) لمدرسة بإحدى قرى مركز مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حيث تم تسليم المقاعد إلى المسئولين عن المدرسة، الذين أشادوا بتلك المبادرة التى تؤكد التلاحم والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

جاء ذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعي من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات، والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين، وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وقد لاقى ذلك استحسان الذين تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها الدائم على دعم المبادرات المجتمعية وساهم ذلك فى توفير أجواء مناسبة للتلاميذ لتلقى تعليمهم.

ومن ناحيةً أخرى تلقى قطاع حقوق الإنسان التماس من أحد المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة مقيم بإحدى قرى دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، باحتياجه لكرسى متحرك لمساعدته على التنقل، على الفور تم الاستجابة لملتمسه، وإيفاد مأمورية إلى محل إقامته وتسليمه الكرسى المتحرك، هذا وقد أعرب المواطن عن شكره لأجهزة وزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية.