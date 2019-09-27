أخبار مصر | حسين زين: احتشاد المصريين لتأييد الدولة ورئيسها يكشف عن وعي كبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين زين: احتشاد المصريين لتأييد الدولة ورئيسها يكشف عن وعي كبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بأن مشاهد احتشاد المصريين لتأييد الدولة المصرية ورئيسها، اليوم، تدل على وعي كبير من الشعب المصري بما يُحاك ضده من مؤمرات تستهدف النيل من استقراره، وتعطيل مسيرة البناء والتنمية التي يسلكها الرئيس عبدالفتاح السيسي بوطنية وإخلاص.

وقال "زين" في بيان له، إن هذه المشاهد أعادت للأذهان ثورة يونيو المجيدة، التي انتفض فيها الشعب المصري ضد جماعة إرهابية، أرادت استلاب هويته، والنّيل من لُحمته، مؤكدًا أنها جماعة القتل والتخريب وخيانة الأوطان، وتصدى لها الرئيس وجيش وشرطة مصر، لحماية أمن وأمان الشعب، ومواجهة الإرهاب الأسود؛ حيث سالت الدماء الذكية من أبناء الجيش والشرطة لحماية مصر وشعبها.

ووجه حسين زين الشكر والتقدير لإعلام مصر بجناحيه الرسمي والخاص، ممثلًا في إذاعات وقنوات الوطنية للإعلام والقنوات الفضائية الخاصة المصرية الذين نقلوا تلك المشاهد الرائعة لشعب عظيم قوي الإرادة، بمهنية ومصداقية وحرفية، فضلًا عن إعلام مصر المقروء والإلكتروني، الذين هم جميعًا يعملون كحائط صد في مواجهة القنوات المعادية لمصر وشعبها والممولة، لشن حملات ممنهجة تنشر الأكاذيب والشائعات المُضللة ، لتزييف الوعي وتشويه الحقائق والدعوة للفوضى، لهدم ما تحقق من إنجازات كبيرة لا ينكرها إلا حاقد.