أخبار مصر | شكري يشيد بقرار الجانب الفنلندي استئناف الرحلات الجوية المباشرة لشرم الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شكري يشيد بقرار الجانب الفنلندي استئناف الرحلات الجوية المباشرة لشرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم ، مع وزير خارجية فنلندا "بيكا هافيستو"، على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً بنيويورك.

وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع فنلندا، مثنياً على نتائج الجولة الأخيرة من المشاورات السياسية التي عقدت على مستوى كبار المسئولين بوزارتي الخارجية بالقاهرة في فبراير الماضي.

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كما أشاد شكري بقرار الجانب الفنلندي استئناف الرحلات الجوية المباشرة لشرم الشيخ اعتباراً من يناير 2019، مؤكداً على أهمية العمل خلال الفترة المقبلة على دفع أوجه التعاون الثنائي بين البلدين إلى آفاق أرحب، خاصة على صعيد زيادة حجم التبادل التجاري واجتذاب مزيد من الاستثمارات الفنلندية بالسوق المصري وتفعيل آلية مجلس الأعمال المشترك.

وأوضح حافظ أن وزير الخارجية نقل لنظيره الفنلندي عدم ارتياح مصر لطول أمد مفاوضات سد النهضة، موضحاً أن مصر قدمت للجانب الأثيوبي طرحاً عادلاً لقواعد ملء وتشغيل السد يحقق أهداف أثيوبيا في توليد الكهرباء ويحفظ في نفس الوقت مصالح مصر المائية، وهو طرح مبني على المناقشات التي تمت بين البلدين، وعلى الالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015 بالخرطوم، مشددا على ضرورة عدم إضرار السد بمصالح مصر، والتي تعتمد بشكل كامل على النيل لتلبية احتياجاتها المائية.

من جانبه، اهتم وزير خارجية فنلندا بالتعرف على رؤية مصر لتطورات الأوضاع في السودان موضحا تقدير بلاده لدور مصر في التعامل مع تطورات الشأن السوداني، كما وجه الوزير الفنلندي الدعوة لشكري لزيارة هلسنكي.