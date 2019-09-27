شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري» يلتقي وزير خارجية اليونان في نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى وزير الخارجية، سامح شكري، الجمعة، وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية،: إن اللقاء تناول العلاقات بين مصر واليونان، والتي ازدادت قوة خلال السنوات القليلة الماضية لتصل إلى مستويات متميزة من التعاون على كافة الأصعدة، بما في ذلك في اطار الآلية الثلاثية مع قبرص، انطلاقاً من اعتقاد راسخ بأهمية تلك العلاقات في تحقيق تطلعات شعبيّ البلدين الصديقين نحو الازدهار والتنمية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن الوزيرين تطرقا للملفات ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق خلال الفترة المقبلة.