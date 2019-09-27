شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري» يلتقي وزير خارجية اليونان في نيويورك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى وزير الخارجية، سامح شكري، الجمعة، وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية،: إن اللقاء تناول العلاقات بين مصر واليونان، والتي ازدادت قوة خلال السنوات القليلة الماضية لتصل إلى مستويات متميزة من التعاون على كافة الأصعدة، بما في ذلك في اطار الآلية الثلاثية مع قبرص، انطلاقاً من اعتقاد راسخ بأهمية تلك العلاقات في تحقيق تطلعات شعبيّ البلدين الصديقين نحو الازدهار والتنمية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن الوزيرين تطرقا للملفات ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق خلال الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر «شكري» يلتقي وزير خارجية اليونان في نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.