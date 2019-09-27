شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تركي آل الشيخ ينشر أغنية «احنا في ظهرك يا سيسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، فيديو أغنية «احنا في ضهرك يا سيسي» تعبيرا عن تأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويجمع فيديو الأغنية، لقطات للرئيس السيسي وهو يحيي مستقبليه بمطار القاهرة عقب عودته إلى أرض الوطن من نيويورك بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الرئيس السيسي، أنه لا يمكن خداع الشعب المصري ولا داع للقلق، مشيرا إلى أن الشعب أصبح أكثر وعيا وأن مصر قوية بالمصريين.

وقال الرئيس السيسي، في تصريحات، عقب عودته إلى أرض الوطن بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن «الشعب المصري أصبح أكثر وعيا وأنه لا يمكن تزييف الواقع».

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وأضاف «لازم تعرفوا كلكم إن الشعب المصري بقى واعي أوي..في إن الصورة تترسم إزاي عشان يزيفوا الواقع ويخدعوا الناس ويضحكوا عليهم، والكلام دا المصريين بقوا أكثر وعيا منه بكثير واللي اتعمل قبل كدا مينفعش يتعمل تاني..ليه عشان ربنا وعشان أنتم فلا تقلقوا من أي شئ».

وعن صورة مصر الجديدة في نظر العالم، قال الرئيس السيسي، «زي الفل وكل حاجة ماشية كويس أوي، يعني أنتم تسمعوا كلامهم وتصدقوه وتتعاملوا معاه على أنه حقيقة، أنا شايف كدا، بس الموضوع مش كدا خالص».

وتابع قائلا: «دي صورة بتترسم زي ما اتعمل قبل كده عبارة عن كذب وافتراء وتشويه وكتائب إلكترونية وإعلام يشتغل عشان يقدموا صورة مش حقيقية، وأنتم لازم تكونوا واعيين لكده، احنا جامدين أوي إن شاء الله والبلد جامدة أوي بيكم».

وحول رسالة الرئيس السيسي للمصريين حول دعوات الجماعة الإرهابية للتظاهر، قال الرئيس السيسي «احنا لسه بنتكلم من أسبوع في الموضوع ده قبل ما أسافر ..وقلت يا مصريين خلي بالكم مش هيسبوكم تنجحوا ولا تتهنوا على حاجة، دي حرب بينا وبينهم، مجموعة صغيرة في مقابل الشعب كله».

وتساءل الرئيس: كيف يتم تصديقهم ؟، وقال «إن الإعلام عليه دور كبير في توعية المواطنين والتصدي للشائعات والأكاذيب، الناس البسطاء طيبين أوي أوي وهما فاهمين كويس مصر مكانتها كبيرة أوي بشعبها».

وردا على سؤال حول شعوره إزاء حفاوة استقباله عقب عودته من الأمم المتحدة، قال الرئيس السيسي :«أنا بقول للمصريين يوم ما اطلب من المصريين زي يوم التفويض في يوليو 2013، رسالة للعالم كله هينزل الملايين مش أقل من كده».