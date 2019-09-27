شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 1723 مريضًا ضمن قافلة طبية في الفشن بمحافظة بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، إنه تم توقيع الكشف على 1723 مواطنًا ضمن فعاليات القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة بالتعاون مع المحافظة في قرية سفا مركز الفشن، في إطار خطة المحافظة لدعم مستوى الخدمة الصحية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً، تحت مظلة المبادرات التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال حشد كافة الجهود في سبيل تحقيق ذلك.

جاء ذلك خلال استعراض المحافظ، للتقرير الذي قدمه الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة في بنى سويف، حول نتائج القافلة الطبية التي استمرت يومين وضمت 12 عيادة متنقلة في 10 تخصصات.

وقد تم إجراء الكشف على 1723حالة، وإجراء معمل دم لـ 126 مواطنا، و41 معمل طفيليات، و23 حالة أشعة، واستصدار 3 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل 18 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج ،وإجراء أشعة موجات فوق صوتية لــ 35 حالة، وتنظيم ندوة للتثقيف الصحي، حضرها 139 مواطنا، تناولت موضوعات الالتهاب الكبدي الفيروسي، وتنظيم الأسرة، والرضاعة الطبيعية، والنظافة الشخصية، والتغذية السليمة، وأورام الثدي، والأمراض غير السارية، فضلا عن إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لــ 120 مواطنا.