شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين فؤاد تعلن البدء في تنفيذ مبادرة زراعة الأسطح بمبنى «بيت القاهرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لها في تنفيذ مشروع «مبادرة زراعة الأسطح»، بالمركز البيئي الثقافي التعليمي التابع للوزارة (بيت القاهرة) بالتعاون مع وكالة التعاون الدولى الألمانى giz، وذلك في إطار ما وجهت به الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، من أهمية زراعة الأسطح وزيادة المساحات الخضراء في تحسين البيئة وتنقية الهواء من خلال تغيير مكان الزراعة التقليدي باستخدام تقنيات الزراعة بدون تربة.

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وأكدت أن زراعة أسطح المباني والمنشآت يعد مظهر حضاري ووجه جديد للزراعة في المدن حتى تعود المساحات الخضراء كمتنفس طبيعي للمواطنين وتمد الفرد باحتياجاته من الأكسجين من خلال تقليل التلوث البيئي الناتج عن زيادة مساحات المباني والمنشآت مع قلة الغطاء النباتي، كما أن زراعة الأسطح تساعد على التخلص من المهملات التي تخزن بها وتتسبب في تشويه المظهر الجمالي للمباني وتحد من تواجد الكائنات الضارة نتيجة معيشتها بالأسطح المهملة.

وأضافت أن المشروع ينفذ بسطح مبنى بيت القاهرة الفسطاط بنظام المراقد الخشبية لزراعة العديد من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية بأنواع وألوان مختلفة مع مراعاة وجود نظام لضبط الري وصرف المياه يضمن توفير الماء والعناصر اللازمة للنمو.

وتعمل زراعة أسطح المباني على الحد من تأثير درجات الحرارة المرتفعة على المبنى نتيجة عملية البخر من النباتات وأحواض الزراعة وكذلك منع أشعة الشمس المباشرة من الوصول لسطح المبنى، وهو ما يؤدي إلى انخفاض حوالي ٧ درجات مئوية في الدور الأخير عن المباني المماثلة التي لا تزرع أسطحها بحسب آخر الإحصائيات عن هذا الملف.