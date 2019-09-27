شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد: خطة لإنشاء طريق لربط مدينة الخارجة وسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أنه تم وضع خطة بين المحافظة وجهاز التعمير ووزارة النقل للبدء في إنشاء طريق يربط بين مدينة الخارجة وسوهاج ضمن خطة الطرق العرضية لربط المحافظة بالمحافظات الأخرى لدعم حركة التنمية.

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وقال محافظ الوادي الجديد- في تصريح اليوم الجمعة- إنه تم وضع الدراسة والخطة وسيتم التنفيذ عقب الانتهاء من طريق (تنيدة /منفلوط) والذى يربط بين مركز بلاط، ومحافظة أسيوط، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق السريعة المتهالكة على مستوى المحافظة.

وأكد أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بخطة إنشاء الطرق العرضية لما لها من أثر كبير على التنمية، لأنها تختصر المسافات البعيدة ،وعلى جانبها تقام مجتمعات عمرانية حديثة وتنمية زراعية كبرى تجذب الآف المستثمرين.

وأضاف أن المحافظة قامت على مدار الفترة الماضية بإنشاء عدة طرق منها: ديروط/ الفرافرة، وعين داله /الفرافرة وجارى تنفيذ طريق تنيدة /منفلوط، كما يجرى رفع كفاءة طريق الخارجة /أسيوط.