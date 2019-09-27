شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تحرر 92 محضرًا لحرق المخلفات الزراعية لمواجهة نوبات تلوث الهواء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع وزارة البيئة من خلال فروعها الإقليمية بمحافظات وسط الدلتا والقليوبية والشرقية والدقهلية والبحيرة، إجراءات إحكام السيطرة على المصادر المتوقعة للتلوث، للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة «السحابة السوداء»، وتتم المتابعة من خلال غرفة العمليات بناء على تكليفات رئيس الوزراء.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بتكثيف الجهود واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية .

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم، أنه في إطار حرصها على رفع وعي المواطنين وتحفيزهم للمشاركة في مواجهة السحابة السوداء، فقد تم تنفيذ 1123 ندوة توعوية من خلال الأفرع الإقليمية لتوعية المزارعين بأضرار حرق قش الأرز وسبل تدويره، والبدائل المطروحة التي تعظم الاستفادة من المتبقيات الزراعية والدعم المقدم من وزارة البيئة من خلال إتاحة المكابس والمفارم والجرارات الزراعية بأجر رمزي وكذلك الدعم المقدم لأصحاب مواقع تجميع قش الأرز.

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وقامت محاور الوزارة المنتشرة بالمحافظات بتحرير 92 محضر حرق للمخلفات الزراعية تم رصدها بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية ومتابعة نتائج الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق في المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

كما تم التفتيش على عدد من المنشآت الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغيرة، حيث قامت فرق التفتيش التابعة للوزارة والأفرع الإقليمية بمحافظات المنظومة بالتفتيش على 2926 منشأة صناعية حتى تاريخه وتبين مخالفة 680 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وفي سياق متصل، تم تنفيذ العديد من الحملات المرورية لفحص عوادم المركبات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تم خلالها فحص 15265 سيارة وتبين مخالفة 3186 سيارة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

ونوهت وزارة البيئة إلى استقبال الشكاوى من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن 19808 من 8 ص إلى 9 م، أو عبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook وزارة البيئة المصرية- الصفحة الرسمية، أو من خلال تطبيق WhatsApp 01222693333 تليفون 0225256470، كما يمكن التواصل مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528.