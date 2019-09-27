شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..مواطن: الشرطة حققت حلم ابنى من ذوى الاحتياجات بـ "كرسى متحرك " والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قدم مواطن الشكر لوزارة الداخلية لمساعدتها ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة بتوفير كرسي متحرك له، قائلا " نشكر العيون الساهرة، يد تحمل السلاح واُخرى تقدم الخير للمواطنين، وحققت حلم ابني المعاق بكرسي متحرك ورسمت البسمه على وجهه.
كان قطاع حقوق الإنسان تلقى إلتماس من أحد المواطنين من ذوى الإحتياجات الخاصة مقيم بإحدى قرى دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية ، بإحتياجه لكرسى متحرك لمساعدته على التنقل، على الفور تم الإستجابة لملتمسه، وإيفاد مأمورية إلى محل إقامته وتسليمه الكرسى المتحرك، وأعرب المواطن عن شكره لأجهزة وزارة الداخلية على تلك اللفته الإنسانية .
وكانت وزارة الداخلية أهدت (مائة وخمسون مقعداً دراسياً) لمدرسة بإحدى قرى مركز مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حيث تم تسليم المقاعد إلى المسئولين عن المدرسة ، الذين أشادوا بتلك المبادرة التى تؤكد التلاحم والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.
ولقي ذلك إستحسان الذين تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها الدائم على دعم المبادرات المجتمعية وساهم ذلك فى توفير أجواء مناسبة للتلاميذ لتلقى تعليمهم ، جاء ذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الإجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات ، والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين ، وبمناسبة بدء العام الدراسى الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو..مواطن: الشرطة حققت حلم ابنى من ذوى الاحتياجات بـ "كرسى متحرك " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.