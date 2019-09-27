شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..مواطن: الشرطة حققت حلم ابنى من ذوى الاحتياجات بـ "كرسى متحرك " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قدم مواطن الشكر لوزارة الداخلية لمساعدتها ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة بتوفير كرسي متحرك له، قائلا " نشكر العيون الساهرة، يد تحمل السلاح واُخرى تقدم الخير للمواطنين، وحققت حلم ابني المعاق بكرسي متحرك ورسمت البسمه على وجهه.

كان قطاع حقوق الإنسان تلقى إلتماس من أحد المواطنين من ذوى الإحتياجات الخاصة مقيم بإحدى قرى دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية ، بإحتياجه لكرسى متحرك لمساعدته على التنقل، على الفور تم الإستجابة لملتمسه، وإيفاد مأمورية إلى محل إقامته وتسليمه الكرسى المتحرك، وأعرب المواطن عن شكره لأجهزة وزارة الداخلية على تلك اللفته الإنسانية .