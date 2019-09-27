شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" تُهدى إحدى المدارس بالقليوبية 150 مقعدا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدت وزارة الداخلية 150 مقعدًا دراسيًا لمدرسة بإحدى قرى مركز مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حيث تم تسليم المقاعد إلى المسئولين عن المدرسة، الذين أشادوا بتلك المبادرة التى تؤكد التلاحم والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.



مقاعد داخل مدرسة

ولقى ذلك استحسان الذين تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها الدائم على دعم المبادرات المجتمعية وساهم ذلك فى توفير أجواء مناسبة للتلاميذ لتلقى تعليمهم.

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ومن ناحيةً أخرى تلقى قطاع حقوق الإنسان التماس من أحد المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة مقيم بإحدى قرى دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، باحتياجه لكرسى متحرك لمساعدته على التنقل، على الفور تم الاستجابة لملتمسه، وإيفاد مأمورية إلى محل إقامته وتسليمه الكرسى المتحرك، وأعرب المواطن عن شكره لأجهزة وزارة الداخلية على تلك اللفته الإنسانية.

جاء ذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات، والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين، وبمناسبة بدء العام الدراسى الجديد.