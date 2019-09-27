شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تشارك فى مؤتمر الثورة الصناعية الرابعة والتعلم الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الإدارة العامة للتعليم الإلكترونى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى مؤتمر الثورة الصناعية الرابعة والتعلم الذكى، أمس، والذى نظمه المنتدى العربى للتنمية التكنولوجية.

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وقالت الدكتورة فتحية خيرى، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإلكترونى بالوزارة، إن الإدارة شاركت بأكثر من ورقة عمل حرصت خلالها على عرض رؤية الوزارة فى تطوير مخرجات التعلم والتحول من الحفظ إلى الفهم وما تبذله الوزارة حاليًا من جهود ونماذج من المحتوى الإلكترونى الذى تنتجه الإدارة العامة.

وقدمت عرضًا تقديميًا بعنوان "إتاحة التعليم الإلكترونى كمدخل لتحسين جودة مخرجات التعلم"، وكذلك ورقة عمل عن الحوسبة السحابية وأخرى عن معوقات الثورة الصناعية الرابعة.