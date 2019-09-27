شكرا لقرائتكم خبر عن بوادي النطرون.. البابا تواضروس يلتقي شباب كنائس بني سويف بدير الانبا بيشوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم شباب إيبارشية بني سويف بصحبة أسقفهم الأنبا غبريـال، وذلك بمركز لوجوس بدير الانبا بيشوي بوادي النطرون إذ دأب قداسة البابا على لقاء شباب الإيبراشيات من الكنائس المختلفة والإجابة عن تساؤلاتهم وذلك وفقا لبيان رسمي صادر عن الكنيسة.

كان قداسة البابا تواضروس الثانى قد هنأ في عظته الأسبوعية مساء الأربعاء الماضي شعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد الصليب، المزمع أن يبدأ غدا السبت ، ويستمر لمدة ثلاث يوما، مشيرا إلى أنه أول أعياد الكنيسة فى السنة القبطية، كما أنه يحتفل به ثلاث مرات سنويا.

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وقال البابا تواضروس خلال العظة التي ألقاها من كنيسة الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إن رقم «7» فى الكتاب المقدس يشير إلى الكمال، مشيرا إلى النعم السبعة تنطبق على الصليب، حيث أن الله أنعم على الإنسان بالخلاص.

وأضاف البابا تواضروس أن المسيح مد ذراعيه على الصليب لكى يعضدننا، مشيرا إلى أن الله يعضد الإنسان بأشكال كثيرة، حيث يعضد الفئات الضعيفة، خاصة المرضى جسديا أو نفسيا، كما يسند الفئات الضعيفة اجتماعيا، أو المهمشين والمستضعفين.