شكرى يبحث مع وزير خارجية اليونان تحقيق تطلعات شعبى البلدين فى الازدهار والتنمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة ، وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وذكر المستشار أحمد حافظ ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، أن اللقاء تناول العلاقات بين مصر واليونان، والتي ازدادت قوة خلال السنوات القليلة الماضية لتصل إلى مستويات متميزة من التعاون على كافة الأصعدة، بما في ذلك في إطار الآلية الثلاثية مع قبرص، انطلاقاً من اعتقاد راسخ بأهمية تلك العلاقات في تحقيق تطلعات شعبيّ البلدين الصديقين نحو الازدهار والتنمية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية ، إلى أن الوزيرين تطرقا للملفات ذات الإهتمام المشترك، واتفقا على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق خلال الفترة المقبلة.
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