شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة عمالية لدعم الدولة ضد دعوات الفوضى والتخريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم المئات من العاملين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء مسيرة لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورفض المطالبات بالنزول ضد الجيش والدولة، رافعين لافتات لا للفوضى ونعم للاستقرار. وانطلقت المسيرة المؤيدة للرئيس السيسي من أمام مقر الشركة بمدينة نصر متجهة إلى المنصة، وتقدم المسيرة المهندس حسام عفيفى رئيس الشركة ونوابه وجميع قيادات الشركة رافعين علم مصر بطول المسيرة.

وشهدت المنصة اليوم مظاهرات حاشدة لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورفض الفوضى التى ينادى بها المتربصين ضد الوطن.

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