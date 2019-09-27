شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة التطبيقيين: مصر تواجه حربا غير مسبوقة وشعبها قادر على التصدى لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس رمضان هلال، نقيب التطبيقيين فى بورسعيد، أمين صندوق النقابة العامة، أن مصر مازالت تواجه حربا غير مسبوقة لإفشال الدولة، وهدم مؤسساتها وإنجازاتها التى حققتها خلال السنوات الأخيرة الماضية.

وقال هلال، فى بيان، إنه لم يسبق أن تواجه بلد فى العالم هذا التحريض المستمر على مدار الساعة فى عشرات القنوات المشبوهة، مثل ما تتعرض له مصر، من حملة اشاعات واكاذيب لاثارة البلبلة وبث الإحباط فى نفوس الشعب المصرى.

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وأوضح أمين صندوق النقابة العامة، أن الشعب وع الدرس جيدا وبات يمتلك من الوعى والادراك ما يمكنه من فرز الحقائق والابتعاد عن الزيف، لان تجربته السابقة التى انحرفت عن مسارها كلفته الكثير وارهقت الدولة المصرية فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. لافتا إلى أن هذا الشعب بجيشه وشرطته قادرون على التصدى لهذه المخططات الشيطانية التى تقودها دولتى قطر وتركيا.

وأضاف هلال، أنه من الطبيعى أن يكون هناك متضررين من عمليات الإصلاح الاقتصادى التى تطبقها الحكومة المصرية، وقد حاولت الدولة قدر المستطاع التقليل من تلك الأضرار من خلال برامج التكافل الاجتماعى، وهذه الأمور يمكن معالجتها خاصة فى ظل التحسن الذى يشهده الاقتصاد المصرى بشهادة أكبر المؤسسات المالية العالمية.