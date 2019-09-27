شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات وموظفو وزارة الصحة يحتشدون أمام المنصة لرفض دعوات الفوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتشد عدد كبير من قيادت وموظفى وزارة الصحة والسكان مشاركين فى احتفالية "فى حب مصر" بمنطقة المنصة رافعين علم مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولافتات مكتوب عليها لا لإسقاط الدولة، ولا للإرهاب، مرددين هتافات مؤيدة لمؤسسات الدولة المصرية.

ويواصل المواطنون التوافد من مختلف المحافظات على المنصة بمنطقة مدينة نصر للمشاركة فى تظاهرة فى حب مصر، وسط مشاركة كبيرة للسيدات والرجال والشباب، رافعين الأعلام المصرية وصورا للرئيس السيسى.

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يُذكر أن الدولة المصرية قد تعرضت لحملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية لنشر الشائعات وبث الأكاذيب حول مؤسسات الدولة الوطنية، فى محاولة من أعداء الوطن وقوى الشر لإثارة البلبة وزعزعة الأمن العام والاستقرار.