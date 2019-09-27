شكرا لقرائتكم خبر عن النائب البطريركي للكاثوليك في عظة القداس: كونوا حكماء ورتبوا أولوياتكم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأنبا باخوم المعاون البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية اليوم الجمعة، صلاة القداس الإلهي في كنيسة الملاك ميخائيل بحدائق القبة، فى زيارة رعوية إذ شارك معه في الصلاة الأب باسكوالى راعى الكنيسة.
فى عظة القداس عبر الأنبا باخوم عن سعادته بالتواجد وسط كنيسته التى تربى فيها قائلا: أشعر بالامتنان لهذه الكنيسة لما لها من دور مؤثر في تكويني كما شكر الأب باسكوالى راعى الكنيسة على مجهوداته من أجل خدمة شعب الكنيسة.
خصص الأنبا باخوم عظته للحديث عن قصة من الإنجيل تسمى العذارى الحكيمات والعذارى الجاهلات إذ بدأ كلمته قائلا: كونوا حكماء ورتبوا أولوياتكم مضيفا: العذاري الحكيمات كان عندهم عمق تقديرى للعريس المنتظر على عكس الجاهلات بدليل أنهم لم يكن مستعدات للقاء العريس بينما ينطبق هذا على علاقتنا مع الله فى حياتنا متسائلا: أين الله فى أولوياتى؟
تعد هذه الزيارة الرعوية هى الأولى للأنبا باخوم للكنيسة تعيينه أسقفا حيث يعد الأنبا باخوم من أبناء هذه الكنيسة.
واختتم الأسقف صلاة القداس الإلهى بمباركة الحاضرين وإعطائهم البركة الرسولية، وبعد القداس بدء الاجتماع العام مع الرعية مستمعا للأسئلة وللإجابة عليها، وفي الختام التقى ببنات دار العناية الإلهية بالكنيسة.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب البطريركي للكاثوليك في عظة القداس: كونوا حكماء ورتبوا أولوياتكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.