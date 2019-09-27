شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أهالى الطالبية ينظمون مسيرات لتأييد الدولة ورفض الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم المئات من أهالى منطقة الطالبية بحى العمرانية بالجيزة، مسيرات تأييد للدولة المصرية، وتجديد الدعم للرئيس السيسى، ورفض الفوضى والإرهاب.

وتوجهت المسيرات للمنصة للمشاركة فى وقفة التأييد الكبرى، حيث رفع المشاركين لافتات تأييد للجيش والشرطة، والرئيس، منها "معاك هنكمل المشوار، وجميع عائلات الطالبية تدعم استقرار الوطن"، وغيرها.

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يُذكر أن الدولة المصرية قد تعرضت لحملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية لنشر الشائعات وبث الأكاذيب حول مؤسسات الدولة الوطنية، ومنها الرئاسة والقوات المسلحة، فى محاولة من أعداء الوطن وقوى الشر لإثارة البلبلة وزعزعة الأمن العام والاستقرار.