"الصحة" ترسل فريقا طبيا لعلاج مواطنى تشاد من فيرس سى أكتوبر المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترسل وزارة الصحة والسكان فريقا طبيا إلى دولة تشاد فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، لعلاج المواطنين بدولة تشاد من فيروس سى على أن يتم توفير الجرعات المرضية لهم بالمجان فى إطار خطة الرئيس السيسى لعلاج مليون إفريقى من فيرس سى.
ويضم الفريق الطبى استشارى كبد وجهاز هضمى، وصيدلى إكلينيكى، واستشارى تحاليل طبية ويقوم الفريق الطبى المصرى بتدريب الجانب التشادى على إجراء المسح الخاص بالفيروسات الكبدية، وتقييم المكتشف إصابتهم وصرف العلاج للحالات المصابة المناسبة للعلاج، كما أن التدريب سيشمل الأطباء والصيادلة ومسئولى معامل التحاليل، بحيث يتم نقل تجربة وخبرة مصر فى المبادرة الرئاسية " 100 مليون صحة" للقضاء على "فيروس سى" والكشف عن الأمراض غير السارية، إلى تشاد.
يشار إلى أن مبادرة 100 مليون صحة تستهدف الكشف المبكر عن فيروس سى والأمراض غير المعدية مثل السكر والضغط والسمنة على أن توفير الأدوية بالمجان.
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