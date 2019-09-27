شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان من أمام المنصة: "كويس أنهم استفزونا عشان يعرفوا حجمهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد الفنان محمد رمضان، إلى منصة فعاليات فى حب مصر، المقامة بشارع النصر أمام المنصة فى القاهرة، وسط تصفيق من حضور الحفل. Advertisements وقال رمضان: "مبسوط بكل الناس دى، هما دول أحلى شعب مصر، كويس انهم استفزونا عشان نوريهم حجمهم". وأدى رمضان خلال الفعاليات، أغنية "عاوزينها فوضى" التى كشف فيها تضليل الكومبارس الهارب محمد على وجماعة الإخوان.

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