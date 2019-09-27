شكرا لقرائتكم خبر عن غبى منه فيه.. الإخوان والكومبارس محمد على يصطدمون بوعى الشعب "كوميكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمقطع من فيلم "غبى منه فيه"، استعانت به قناة الحياة، لتصوير شكل جماعة الإخوان المسلمين والكومبارس الهارب محمد على، الذين حاولوا خداع الشعب المصرى، لكنهم اصطدموا بالواقع وهو وعى الشعب الذى رفض دعوات الفوضى والتخريب.

يُذكر أن الدولة المصرية، تعرضت لحملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية لنشر الشائعات وبث الأكاذيب حول مؤسسات الدولة الوطنية، فى محاولة من أعداء الوطن وقوى الشر لإثارة البلبة وزعزعة الأمن العام والاستقرار.