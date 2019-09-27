شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تركى آل شيخ ينشر فيديو "إحنا فى ظهرك يا سيسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المستشار تركى آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، فيديو أغنية احنا فى ظهرك يا سيسى فى جمعة حب مصر. Advertisements وكان الفيديو يجمع اللقطات الأخيرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى عند استقباله صباح اليوم فى مطار القاهرة فور عودته من نيويورك بعد المشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.

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