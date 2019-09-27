الجزيرة ميكس كل حاجة والعكس.. القناة القطرية تعلن عبر تويتر فعاليات اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن فشل قناة الجزيرة القطرية فى الحشد لمظاهرات ضد الدولة المصرية اليوم ألقى بظلاله على آلية عمل الحسابات المختلفة للقناة على مواقع التواصل الاجتماعى، ففى الوقت الذى عنونت فيه الجزيرة مظاهرات اليوم بأنها مظاهرات مؤيدة للرئيس السيسى جاء فى نفس التغريدة عنوان آخر تحت مسمى مظاهرات ضد الرئيس السيسى. حساب قناة الجزيرة على تويتر ولم تكن قناة الجزيرة الذراع الإعلامى لتميم بن حمد أمير قطر هى الداعم الوحيد لخروج مظاهرة مناهضة للنظام إذ تعمل القناة القطرية جنبا إلى جنب مع فضائيات الإخوان التى تبث من تركيا فى محاولة لحشد المصريين ضد مؤسسات الدولة، ولكن تبدو ان محاولات قنوات الإخوان باءت بالفشل فلم يجر اليوم حتى الآن سوى آلاف المتظاهرين المحتشدين أمام المنصة دعما للدولة المصرية ورافضين لدعوات الإخوان التخريبية.

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