شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: مناهج النظام الجديد قائمة على المهارات الحياتية وتعليم المواطنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نظام التعليم 2.0، يشمل تغيير المناهج التعليمية بالكامل وإعداد إطار عام للمناهج تم وضعه وفقًا للمهارات الحياتية وتعليم المواطنة“، التى أقرتها منظمة يونيسيف عام 2016.

وأكدت الوزارة، أن الطلبة ا فى مرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثانى الإبتدائى هم من يتمتعون اليوم بمناهج أعدت من قبل مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بالتعاون مع كبرى المؤسسات التعليمية فى العالم والشرق الأوسط، حيث تم تأليف الكتب الدراسية للغة العربية والتربية الدينية والكتاب المتعدد التخصصات واللغة الإنجليزية، مقسمين على نفس المحاور الأربعة؛ من أكون، العالم من حولى، كيف يعمل العالم والتواصل.

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وأوضحت الوزارة، أن الكتاب المتعدد التخصصات ”اكتشف“ هو نتاج التعاون بين مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية ومؤسسة ديسكفرى إديوكيشن، ويمكنكم الآن الاطلاع على كتاب ”اكتشف“ لمراحل رياض الأطفال والصف الأول والثانى الابتدائى من خلال الرابط التالى:

https://0710uwr80-1104-y-https-discoveryeducation-ekb-eg.mplbci.ekb.eg/curriculum/primary/#/multidisciplinary/