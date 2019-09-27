شكرا لقرائتكم خبر عن ناشط سعودى يرصد الهدوء فى شوارع القاهرة من شرفة فندقه بوسط البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد الناشط السعودى منذر آل الشيخ، حالة الهدوء التامة التى شهدتها شوارع وميادين منطقة وسط البلد، فى مقاطع فيديو بثها عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة تويتر، ليوجه صفعة لقنوات الأخوان الإرهابية التى تبث فيديوهات قديمة ومفبركة من تلك المناطق للدعوة للفوضى.

ونشر آل الشيخ، مقطع فيديو من شرفه الفندق الذى يمكث به فى منطقة وسط البلد، وظهر حالة هدوء تامة للشوارع مع انتظام حركة سير السيارات، بالإضافة إلى مقطع فيديو آخر يرصد من خلاله الهدوء التام لميدان التحرير، قائلاً " ميدان التحرير الآن يقول للعالم أن مصر ثابتة لا تقع تحيا مصر حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

كما رصد الناشط السعودى مقاطع فيديو عبر حسابه الشخصى لمنطقة كورنيش النيل، والشوارع المؤدية إلى ميدان رمسيس، ومنطقة عبد المنعم رياض، وكتب قائلاً " المشاهد تتوالى هذا المقطع للشارع الموصل لكوبرى الجامعة وأعيد وأكرر لأهلنا فى مصر وغيرها أرجو عدم المشاركة في هاشتاجات جمعة خلاص وانتهى وغيرها من الهاشتاجات التي تنطلق من قطر أو تركيا والتركيز على هاشتاجات تحيا مصر".