شكرا لقرائتكم خبر عن "منزلة الشهداء والتضحية فى سبيل الوطن".. موضوع خطبة الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع: "منزلة الشهداء والتضحية فى سبيل الوطن" هو موضوع خطبة الجمعة القادمة بتاريخ 5 صفر 1441هـ ـ الموافق 4 من أكتوبر 2019م.

من جانبها هنأت وزارة الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة الباسلة بهذه الذكرى العريقة فى تاريخ مصرنا العظيم، مؤكدة أن جيل أكتوبر الجديد قادم فى بناء مصر المستقبل بكل ما يعنيه بناء دولة عصرية قوية حديثة من معان.