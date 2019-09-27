إكستر نيوز تنشر فيديو لجموع المصريين بالمنصة فى لقطات عبر طائرة "درون"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت لقطات نشرتها فضائية "إكسترا نيوز" على الحجم الكبير لتجمعات المصريين فى احتفالات المنصة بطريق النصر، تظهر جموع المصريين المتجمعين، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومؤسسات الدولة المصرية. ونشرت الفضائية، لقطات فيديو، من طائرة "درون" تكشف حجم المصريين المتواجدين فى المنصة للاحتفال، ورافعين الأعلام المصرية، فيما يظهر أطول علم مصر فى التجمعات. Advertisements

احتفالات المنصة

المنصة

طريق النصر يُذكر أن الدولة المصرية قد تعرضت لحملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية لنشر الشائعات وبث الأكاذيب حول مؤسسات الدولة الوطنية، ومنها مؤسستا الرئاسة والقوات المسلحة، فى محاولة من أعداء الوطن وقوى الشر لإثارة البلبلة وزعزعة الأمن العام والاستقرار.

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