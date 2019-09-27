شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو...مواطنون يحتشدون لدعم الدولة ضد مخططات الفوضى بمنطقة كرداسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
احتشد أعداد كبيرة من مواطنى منطقة كرداسة، مساء اليوم الجمعة، معلنين تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى ورافعين أعلام ولافتات مؤيدة للرئيس ومرددين هتافات تحيا مصر.
ومن جانبه أجرى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، جولة لتفقد الحالة الأمنية، ومتابعة الخدمات المتمركزة لتأمين الميادين والشوارع، وشارك فى الجولة اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وعددا من القيادات الأمنية.
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