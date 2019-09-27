شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: إعادة إدراج المستبعدين من البطاقات بعد التأكد من حقيقة التظلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جارى استقبال التظلمات الخاصة للمستبعدين من منظومة صرف السلع المدعمة وسيتم مراجعتها، وبعد التأكد من صحة بيانات التظلم سيتم إدراج أى شخص يثبت أحقيته فى الدعم بمنظومة صرف السلع.

وأكد التقرير، أنه لن يتم استبعاد أى شخص من الأسر الأولى بالرعاية أو محدودى الدخل، وأن عملية التنقية تقتصر فقط على غير المستحقين، وأن قرار الوزير بإعادة فتح التظلمات حتى نهاية أكتوبر المقبل، هدفه إتاحة الفرصة لأى شخص يرى أن محددات لجنة العدالة الاجتماعية لا تنطبق عليه وأنه من مستحقى الدعم وبعد مراجعة بيانات التظلم وثبوت استحقاق الشخص للدعم يتم إعادته مباشرة إلى البطاقات وصرف المقررات التموينية له .

كانت مكاتب التموين قد بدأت فى تنفيذ القرار الوزارى رقم 191 بالسماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى البطاقة التموينية للزوج ، ووجه وزير التموين المديريات والمكاتب فى مختلف المحافظات بإضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا "محرومة " على بطاقة زوجها إذا كان الزوج مستفيد تموينيا وبطاقته التموينية سارية وعلى بطاقة الأسرة إذا كانت البطاقة التموينية ساري